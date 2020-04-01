Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть и договорились о переговорах с участием «большой двадцатки»

О диалоге Александра Новака и Дэна Бруйетта сообщило американское ведомство.

Ранее Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд будут совместно обсуждать вопрос цены на нефть. По его словам, он уже разговаривал по этому поводу с российским президентом Владимиром Путиными и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

С сегодняшнего дня ограничения на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ снимаются. В начале марта страны-участницы не смогли договориться о продлении сделки после чего цены рухнули почти в два раза.