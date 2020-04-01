В Нью-Йорке из-за угрозы заражения коронавирусом из тюрем была освобождена почти тысяча заключенных

Мэр города Билл де Блазио в ходе видеотрансляции в Твиттере сказал, что эта цифра не окончательная, за ней последуют и другие освобождения. Таким образом власти пытаются не допустить заражения осужденных, страдающих хроническими и другими заболеваниями. Отпускают заключенных, совершивших нетяжкие и ненасильственные преступления, которым осталось провести в тюрьме не более одного года.

В штате Нью-Йорк и одноименном городе зафиксировано более полутора тысяч смертей от коронавируса – почти половина от общего числа умерших в США.