Как пишет газета The Wall Street Journal, после пяти месяцев переговоров она планирует отозвать свое предложение на сумму 30 миллиардов долларов и отказаться от идеи сменить, за счет поглощения, руководство производителя принтеров и персональных компьютеров. На решение Xerox, в том числе, повлияла непростая экономическая ситуация в мире из-за пандемии.
Ранее Hewlett-Packard трижды отказывалась совершить слияние с конкурентом. Пытаясь не допустить этого, компания даже выкупила на фондовом рынке свои акции на сумму 15 миллиардов долларов, чтобы не дать возможность перехватить контроль за счет приобретения ценных бумаг.
Компания Xerox окончательно оставила попытки купить своего конкурента Hewlett-Packard
Как пишет газета The Wall Street Journal, после пяти месяцев переговоров она планирует отозвать свое предложение на сумму 30 миллиардов долларов и отказаться от идеи сменить, за счет поглощения, руководство производителя принтеров и персональных компьютеров. На решение Xerox, в том числе, повлияла непростая экономическая ситуация в мире из-за пандемии.