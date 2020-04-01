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04:04, 01 апреля 2020

Компания Xerox окончательно оставила попытки купить своего конкурента Hewlett-Packard

Как пишет газета The Wall Street Journal, после пяти месяцев переговоров она планирует отозвать свое предложение на сумму 30 миллиардов долларов и отказаться от идеи сменить, за счет поглощения, руководство производителя принтеров и персональных компьютеров. На решение Xerox, в том числе, повлияла непростая экономическая ситуация в мире из-за пандемии.
Ранее Hewlett-Packard трижды отказывалась совершить слияние с конкурентом. Пытаясь не допустить этого, компания даже выкупила на фондовом рынке свои акции на сумму 15 миллиардов долларов, чтобы не дать возможность перехватить контроль за счет приобретения ценных бумаг.



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