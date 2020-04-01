Дневной оборот российских продавцов на AliExpress превысил полмиллиарда рублей

Как уточнили в компании, в последний раз такие показатели были зафиксированы только в время крупной распродажи по случаю десятилетия маркетплейса – пишет «Коммерсант». Отмечается, что в условиях пандемии вырос спрос на товары широко потребления. При этом бурный рост именно у российских продавцов объясняется их преимуществом перед другими торговцами в виде быстрой доставки.
2020-04-01T04:04:00+03:00
2020-04-01T04:06:42+03:00
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04:04, 01 апреля 2020
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