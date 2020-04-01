Крупнейшие российские банки повышают ставки по ипотеке

Речь идет как о займах на приобретение жилья в новостройках, так и на вторичном рынке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование, проведенное порталом ДОМ.РФ. Сохраняют ставки в основном государственные банки, повышают – частные и компании с иностранным капиталом. Это произошло несмотря на то, что на позапрошлой неделе ЦБ оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 6%. Соответствующее решение регулятор принял на фоне резкого ослабления рубля и падения цен на нефть.