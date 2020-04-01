Соответствующее решение приняли власти Дагестана, Мордовии, Смоленской области и Югры. Ограничения продлятся вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, в Карелии и нескольких районах Якутии была ограничена продажа алкоголя.
Первыми режим изоляции ввели Москва и Подмосковье. Гражданам разрешается выходить из дома для поездки на работу, для похода в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.
Еще четыре российских региона ввели режим изоляции
Соответствующее решение приняли власти Дагестана, Мордовии, Смоленской области и Югры. Ограничения продлятся вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, в Карелии и нескольких районах Якутии была ограничена продажа алкоголя.