Еще четыре российских региона ввели режим изоляции

Соответствующее решение приняли власти Дагестана, Мордовии, Смоленской области и Югры. Ограничения продлятся вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, в Карелии и нескольких районах Якутии была ограничена продажа алкоголя.

Первыми режим изоляции ввели Москва и Подмосковье. Гражданам разрешается выходить из дома для поездки на работу, для похода в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.