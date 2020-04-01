Столичная ОНК призвала перевести под домашний арест всех арестантов, обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Эта мера пресечения уже сама по себе является формой изоляции – говорится в открытом письме, подписанном председателем наблюдательной комиссии Георгием Волковым. Кроме того, члены ОНК попросили суды отложить исполнение наказаний в виде административного ареста или заменить их другим. Как указано в документе, это разгрузит следственные изоляторы и поможет тщательнее контролировать эпидемиологическую ситуацию в местах принудительного содержания.
2020-04-01T03:04:00+03:00
2020-04-01T03:08:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 01 апреля 2020
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