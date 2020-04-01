Аэропорт «Шереметьево» из-за сокращения рейсов временно закрывает терминал D.

С сегодняшнего дня все международные перелеты будут обслуживаться в терминале F. Там пассажиров, прибывших в Москву, подвергнут тройному медицинскому контролю. Внутренние же рейсы будут выполняться через терминал B.

В связи с падением пассажиропотока в условиях пандемии «Аэроэкспресс» также принял решение о сокращении графика движения поездов в столичные аэропорты. В «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» поезда будут ходить один раз в час.