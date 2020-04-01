Россия, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, может избежать европейского сценария развития эпидемии

Представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович отметила, что принимаемые сейчас меры помогут предотвратить такой быстрый рост числа больных. Она добавила, что в Европе распространение вируса «набрало скорость» и далеко не все страны прошли пик по заболеваемости. Самое главное, по словам Вуйнович, — замедлить процесс появления новых зараженных.

В России на сегодня число инфицированных приближается к 2,5 тысячам. Лидируют по этому показателю во всем мире США. По данным Университета Джонса Хопкинса в стране свыше 185 тысяч зараженных.