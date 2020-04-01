Москва готова немедленно договориться с Вашингтоном о продлении ДСНВ

Об этом в интервью американскому журналу Arms Control Today сказал российский посол Анатолий Антонов. По его мнению, зацикленность США на попытках создать трехсторонний формат ядерного разоружения, к которому также должен примкнуть Китай, может стать серьезным препятствием на пути российско-американского диалога по стратегической стабильности. Дипломат выразил недоумение, почему в данном контексте речь идет лишь о Пекине. Давайте подключим к работе ядерно значимых членов НАТО – Великобританию и Францию – добавил он.