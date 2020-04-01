Москва готова немедленно договориться с Вашингтоном о продлении ДСНВ

Об этом в интервью американскому журналу Arms Control Today сказал российский посол Анатолий Антонов. По его мнению, зацикленность США на попытках создать трехсторонний формат ядерного разоружения, к которому также должен примкнуть Китай, может стать серьезным препятствием на пути российско-американского диалога по стратегической стабильности. Дипломат выразил недоумение, почему в данном контексте речь идет лишь о Пекине. Давайте подключим к работе ядерно значимых членов НАТО – Великобританию и Францию – добавил он.
2020-04-01T03:04:00+03:00
2020-04-01T03:05:47+03:00
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03:04, 01 апреля 2020
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