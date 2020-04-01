США, Россия и Саудовская Аравия будут совместно обсуждать вопрос цены на нефть

Об этом сказал Дональд Трамп. Глава Белого дома выразил готовность присоединиться к переговорам Москвы и Эр-Рияда, если в этом будет необходимость. Он отметил, что уже разговаривал по этому поводу с российским президентом Владимиром Путиными и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

С сегодняшнего дня ограничения на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ снимаются. В начале марта страны-участницы не смогли договориться о продлении сделки после чего цены рухнули почти в два раза.