Дональд Трамп предрек США трудные две недели из-за коронавируса

Затем, как выразился американский лидера, — эксперты прогнозируют «свет в конце тоннеля». Соединенные Штаты с большим отрывом от других стран лидируют по числу зараженных. Их свыше 180 тысяч человек – почти вдвое больше, чем в Италии. Число жертв приближается к 4 тысячам.

Ранее Трамп говорил, что работу властей можно будет считать успешной, если от коронавируса в итоге умрет менее 200 тысяч человек. Если бы правительство не предприняло никаких шагов, скончалось бы более 2 миллионов граждан – спрогнозировал американский лидер.