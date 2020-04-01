В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела о заражении коронавирусом

Как говорится на сайте регионального СК, подозреваемые не стали изолироваться после контакта с инфицированными. Сайт «Фонтанка» со ссылкой на МВД пишет, что мужчину задержали в аэропорту «Пулково» после прилета из Перми, а женщину на Ладожском вокзале – она следовала транзитом из Минеральных вод в Петрозаводск. Ее разыскивали, чтобы вручить постановление Роспотребнадзора о необходимости карантина. Дело завели по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
2020-04-01T02:03:00+03:00
2020-04-01T02:05:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 01 апреля 2020
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