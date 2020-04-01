Российские регионы продолжают ужесточать меры в рамках борьбы с коронавирусом

В Саратовской области вводится пропускной режим. Согласно постановлению, подписанному главой местного правительства, пропуск должен выдать работодатель, чья деятельность не была приостановлена в условиях изоляции.

В тоже время власти Липецкой области останавливают автобусное сообщение с Москвой. При этом, маршрут из столицы в Елец – второй по величине город региона – сохранен. Исключение сделали после консультаций с Минтрансом, чтобы «не лишать людей социальных гарантий» — пишет «Коммерсант».

Ранее более двадцати российских регионов вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим изоляции из-за коронавируса.