Евразийская экономическая комиссия на фоне пандемии запретила экспорт некоторых продовольственных товаров

В числе продуктов, попавших под ограничения, оказались лук, чеснок, репа, мука и крупы. Их нельзя вывозить из стран ЕАЭС до 30 июня – сообщает «РИА Новости». Введение запрета должно предупредить дефицит во время обострения санитарной обстановки – подчеркнули в ЕЭК.

Это уже второй пакет ограничительных мер. Ранее был запрещен вывоз защитных масок и очков, пульсометров, вакцин, бинтов, марли и бахил.