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02:03, 01 апреля 2020

Евразийская экономическая комиссия на фоне пандемии запретила экспорт некоторых продовольственных товаров

В числе продуктов, попавших под ограничения, оказались лук, чеснок, репа, мука и крупы. Их нельзя вывозить из стран ЕАЭС до 30 июня – сообщает «РИА Новости». Введение запрета должно предупредить дефицит во время обострения санитарной обстановки – подчеркнули в ЕЭК.
Это уже второй пакет ограничительных мер. Ранее был запрещен вывоз защитных масок и очков, пульсометров, вакцин, бинтов, марли и бахил.



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