В числе продуктов, попавших под ограничения, оказались лук, чеснок, репа, мука и крупы. Их нельзя вывозить из стран ЕАЭС до 30 июня – сообщает «РИА Новости». Введение запрета должно предупредить дефицит во время обострения санитарной обстановки – подчеркнули в ЕЭК.
Это уже второй пакет ограничительных мер. Ранее был запрещен вывоз защитных масок и очков, пульсометров, вакцин, бинтов, марли и бахил.
Евразийская экономическая комиссия на фоне пандемии запретила экспорт некоторых продовольственных товаров
В числе продуктов, попавших под ограничения, оказались лук, чеснок, репа, мука и крупы. Их нельзя вывозить из стран ЕАЭС до 30 июня – сообщает «РИА Новости». Введение запрета должно предупредить дефицит во время обострения санитарной обстановки – подчеркнули в ЕЭК.