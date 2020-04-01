Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с помощью видеозвонка в WhatsApp

Мессенджер был использован в административном процессе в отношении предпринимателя, обвиняемого в нарушении санитарных норм. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Как уточняет ТАСС, речь идет о кафе, которые оставалось открытым, несмотря на карантин. По решению суда его закрыли на 45 дней.

Ранее, напомнил Чиков, в Татарстане суд рассматривал дело по Skype.