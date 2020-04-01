Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» обсуждают возможность слияния

По данным РБК, есть вероятность, что сервисы объединятся наподобие того, как это сделали Uber и «Яндекс.Такси». «Ситимобил» может получить весь бизнес Gett в России, а израильская компания – долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Сбербанка и Mail.ru Group. Источник газеты отметил, что в связи с пандемией реализовать план могут очень быстро, так как на рынке такси сейчас спад.

Уточняется, что ранее рассматривался вариант, согласно которому одни сервис мог передать другому всех клиентов в эконом-сегменте – эта сделка была на финальном этапе. Однако, из-за ситуации с эпидемией и обвалом рубля, от нее отказались.