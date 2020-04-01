Генпрокуратура проверит как аэропорты соблюдают санитарные нормы в условиях пандемии

Об этом стало известно на фоне сообщений об очередях в зонах прилетов некоторых воздушных гаваней. В частности, пассажиры самарского аэропорта столкнулись с задержками после того, как туда прилетели два самолета из Таиланда, которые начали усиленно проверять.

За последние десять дней в страну вернулись более 150 тысяч россиян. СО вчерашнего дня власти резко ограничили суточный поток граждан, собирающихся вылететь на родину. Из-за этого за рубежом, по некоторым оценкам, застряли тысячи человек.