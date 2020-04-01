Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина

После скачивания оно требует дать доступ к геолокации и Bluetooth и запрашивает другие личные данные, однако не шифрует их. Об этом сайту «МБХ Медиа» рассказал интернет-эксперт Владислав Здольников. Он предположил, что программа была сделана наспех именно в рамках режима изоляции. В ней всего две кнопки: одна вызывает экстренные службы, другая переправляет на сайт о коронавирусе. Приложение использует эстонский сервис, предназначенный для распознавания лиц, а сами фотографии отправляются на немецкий интернет-адрес.