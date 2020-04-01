В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

По данным оперативного штаба, все они старше 60 лет. Четверо находились на искусственной вентиляции легких. Уточняется, что пациенты имели сопутствующие заболевания, у одной из них была онкология.

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.

К регионам, в которых зарегистрированы первые смерти от инфекции добавился Пермский край. Там скончался 48-летний мужчина, прибывший из-за рубежа.