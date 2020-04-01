Сервисы такси в России, Gett и «Ситимобил», начали обсуждать возможность слияния

В связи с коронавирусом спрос на услуги обоих агрегаторов снизился, это может ускорить сделку, пишет издание РБК. По словам источников в обеих компаниях, сначала шли переговоры о партнерстве, в рамках которого «Ситимобил» мог получить весь бизнес Gett в области эконом-класса в России. Теперь же речь идет о слиянии. А результате «Ситимобил» может получить весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка, куда входит сервис такси. Сегодня же стало известно, что другой агрегатор, «Яндекс. Такси» отозвал ходатайство о покупке сервиса «Везет».

21:51