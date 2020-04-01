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00:05, 01 апреля 2020

Новый руководитель газеты «Ведомости» отвергает претензии своих заместителей

И.о. главного редактора Андрей Шмаров сказал агентству ТАСС, что не собирается менять редакционную концепцию или увольнять сотрудников. Накануне заместители главреда попросили акционеров отправить Шмарова в отставку. Они связывают это с кризисом доверия и обвиняют нового руководителя в том, что от газеты начинают отказываться подписчики.
В нынешней ситуации у журналистов не много путей решения проблемы, сказал в нашем эфире редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков

Усков также добавил, что в нынешней ситуации владельцам также не выгодно игнорировать ситуацию, поскольку они могут лишиться ведущих журналистов издания.
Один из акционеров газеты, Алексей Голубович по сведениям интернет-издания The Bell, ответил журналистам, что вопрос о назначении главреда должен решать совет директоров.



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