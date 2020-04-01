Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до рекордно низких значений за более чем 20 лет

Ее цена за баррель в Северо-Западной Европе достигла 13 долларов.

Так дешево российская Urals не стоила с марта 1999 года – такие выводы следуют из отчета агентства Argus Media. Там также подчеркнули, что скидка на этот сорт нефти осталась на уровне 4,75 доллара за баррель – и это, в свою очередь, максимальный размер дисконта с июня 2008 года. Он рассчитывается по отношению к североморской легкой нефти Argus North Sea Dated. Стоимость Urals с поставкой в Средиземноморье немного выше: чуть более 15 долларов за баррель, говорится в отчете Argus. Но и эта цена – минимальная за почти 21 год. В результате стоимость российской экспортной нефти оказалась ниже цены мазута.

Эксперты, согласно докладу, не исключают, что такие показатели могут сохраняться довольно продолжительное время. На это, по их мнению, влияют сокращение переработки сырья и снижение спроса на нефтепродукты на фоне пандемии коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. Впрочем, трейдеров, как отмечают специалисты, одобрила новость о возможном сотрудничестве в этой сфере России и США. В свою очередь, эксперты, опрошенные интернет-изданием РБК, полагают, что низкие цены на нефть могут привести к резкому снижению нефтегазовых доходов бюджета.

В середине марта министр финансов Антон Силуанов предположил, что России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности на шесть лет. При этом Urals, когда прозвучали эти слова, стоила около 23 долларов за баррель.