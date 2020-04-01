Профсоюз работников московского метро отрицает жалобы на отсутствие средств защиты

В профсоюзе отметили, что сотрудники медицинской службы метро пользуются медицинскими масками фабричного производства. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты, передает агентство «Москва». Постоянно проводится необходимая уборка и дезинфекция составов. Ранее руководитель профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев сказал интернет-изданию «Открытые медиа», что у работников столичного метро отсутствуют средства защиты, а медицинские маски приходится шить самостоятельно.