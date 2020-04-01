Меры по поддержке населения начнут действовать с этого дня

Повышение оплаты больничных листов и пособий по безработице, полугодовой мораторий на банкротства и взыскание долгов и штрафов. Все это ждет россиян. С этого дня проиндексируют социальные пенсии. Прибавку на 6 процентов получат почти 4 миллиона человек. Индексация затронет в том числе тех, у кого не хватило стажа для назначения трудовой пенсии и инвалидов, отмечает агентство ТАСС. Пенсии поднимут военным, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф. Предполагается, что на индексацию социальных пенсий государство потратит больше 20ти миллиардов рублей. Выплаты по больничным увеличат до уровня минимального размера оплаты труда. Такую же сумму — 12 с половиной тысяч рублей – станут выплачивать тем, кто из-за пандемии потерял работу. В Москве сумма пособия составит 19 с половиной тысяч рублей. Ее безработные горожане смогут получать раз в месяц. Потерявшим работу жителям Подмосковья тоже полагаются повышенные выплаты — 15 тысяч.

Специальные меры поддержки граждан, которые потеряли работу, будут действовать полгода — до конца сентября.