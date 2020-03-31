«Ведомости»: Российская авиакомпания «Победа» перестала платить за аренду самолетов

Российская авиакомпания «Победа» перестала платить за аренду самолетов, — пишет газета «Ведомости». Об этом ей рассказали сразу четыре источника, близких к государственным банкам и к «Аэрофлоту», чьей дочерней компанией является «Победа». В марте у всех авиаперевозчиков сократилось количество рейсов из-за коронавируса. До этого «Победа» вышла на третье место по числу перевезенных пассажиров. В ее парке сейчас 30 самолетов. Это шестой по размеру флот в России. Как пишут «Ведомости», вряд ли лоукостер лишится своих самолетов из-за отказа платить за аренду, поскольку сейчас на рынке воздушные суда никому не нужны.