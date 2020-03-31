Госдума переводит часть своих сотрудников на удаленку из-за коронавируса

С завтрашнего дня в таком режиме будут работать все помощники депутатов, а к пятнице — максимальное количество работников, — рассказал Би-би-си источник в окружении спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Кроме того, часть людей из управлений аппарата Госдумы взяла отпуска. На месте останутся лишь ключевые сотрудники. На входе второй недели все меряют температуру, в понедельник всех депутатов, которые присутствовали на заседании, тестировали на коронавирус.
2020-03-31T23:00:00+03:00
2020-03-31T23:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 31 марта 2020
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