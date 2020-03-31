В России с начала ужесточения карантинных правил закрылись почти 40% торговых точек

Еще выше доля таких организаций в Москве – больше 70%, — пишет издание РБК. Больше всего пострадали магазины одежды. Здесь приостановили работу 85% торговых точек. Также закрылись подавляющее число цветочных лавок и магазинов электроники. Вместе с этим, совершенно не изменилось количество работающих магазинов по продаже алкоголя. Как передает агентство ТАСС, к этой минуте дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса ввели уже две трети российских регионов. Как правило, жителям запрещено покидать квартиры, выходить можно только в магазины, аптеку, вынести мусор или выгулять собаку.