Власти Санкт-Петербурга закроют с завтрашнего дня на вход и выход девять станций метро

Еще на восьми станциях города оставят работать только один вестибюль. Ограничения связаны с борьбой с коронавирусом, передает агентство ТАСС. Большинство станций, которые будут закрыты, находятся в центре города. Время работы всех действующих станций городского метрополитена с 1 по 5 апреля будет ограничено до 22:00 мск на вход пассажиров, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00 мск, сказали в пресс-службе подземки.
2020-03-31T23:00:00+03:00
2020-03-31T23:16:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2616617-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3241393.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:00, 31 марта 2020
Загрузка комментариев...