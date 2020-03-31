Власти Санкт-Петербурга закроют с завтрашнего дня на вход и выход девять станций метро

Еще на восьми станциях города оставят работать только один вестибюль. Ограничения связаны с борьбой с коронавирусом, передает агентство ТАСС. Большинство станций, которые будут закрыты, находятся в центре города. Время работы всех действующих станций городского метрополитена с 1 по 5 апреля будет ограничено до 22:00 мск на вход пассажиров, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00 мск, сказали в пресс-службе подземки.