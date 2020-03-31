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23:00, 31 марта 2020

ВВС: Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине

Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине, передает ВВС. Разработчиком указано учреждение «Информационный город». Эта организация подчиняется департаменту информационных технологий. Сама программа, как следует из описания, предназначена не только для социального мониторинга, но и для вызова помощи в экстренной ситуации. После установки и регистрации через sms нужно сфотографировать свое лицо и отправить разработчикам. Далее доступны только две функции — кнопка sos и «последние новости». Эксперты, как передает ВВС, обратили внимание, что при установке приложение запрашивает доступ к информации о геолокации, камере, звонкам и показателям датчиков носимых устройств. В контактных данных разработчика указана почта приложения для отслеживания местоположения детей.



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