Ио главного редактора газеты «Ведомости» Андрей Шмаров считает безосновательным требования своей отставки

О замене руководителя ранее попросили заместители главного редактора в открытом письме акционеров. Они объяснили это кризисом доверия и риском потерять ключевых сотрудников. Шмаров отвергает обвинения в том, что он не справился с поставленной задачей, — передает агентство ТАСС. О его назначении на пост главреда стало известно неделю назад. На этой неделе сообщалось, что в редакции разгорелся конфликт из-за того, что главред лично изменил название статьи о Роснефти, не предупредив об этом других журналистов.
2020-03-31T22:30:00+03:00
2020-03-31T22:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 31 марта 2020
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