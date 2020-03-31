Ио главного редактора газеты «Ведомости» Андрей Шмаров считает безосновательным требования своей отставки

О замене руководителя ранее попросили заместители главного редактора в открытом письме акционеров. Они объяснили это кризисом доверия и риском потерять ключевых сотрудников. Шмаров отвергает обвинения в том, что он не справился с поставленной задачей, — передает агентство ТАСС. О его назначении на пост главреда стало известно неделю назад. На этой неделе сообщалось, что в редакции разгорелся конфликт из-за того, что главред лично изменил название статьи о Роснефти, не предупредив об этом других журналистов.