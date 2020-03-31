Соединенные Штаты предложили создать в Венесуэле временное правительство

Туда войдут как представители оппозиции, так и действующие власти. Это должно урегулировать кризис в республике, — считает американский госсекретарь Майкл Помпео. В случае выполнения договоренностей, Вашингтон готов снять санкции, которые были введены против Каракаса. В Венесуэле уже больше года наблюдается политический кризис. Свыше 50 стран признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики. В то же время, нынешние власти обвиняют его в перевороте.