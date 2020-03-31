Посольство России в США организовало горячую линию для соотечественников, которые пытаются вернуться домой

В дипмиссии сказали, что соответствующие списки направлены в Москву. Глава дипмиссии Анатолий Антонов заверил, что принимаются все возможные меры. Ранее «Аэрофлот» отменил ряд рейсов, поскольку российские власти ввели ограничения на возвращение соотечественников. Из-за этого в аэропорту Нью-Йорка застряли десятки россиян.