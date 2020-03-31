The Insider: Сотни россиян не могут вернуться на родину из-за новых правил

Сотни россиян не могут вернуться на родину из-за новых правил, пишет интернет-издание The Insider. Оперативный штаб ограничил число соотечественников, которые которые могут прилетать из-за границы, до 500 в сутки. Как рассказали изданию несколько туристов, которые находятся в Катаре, они должны были сесть на рейсы, но вылеты отменили. С подобными проблемами столкнулись также россияне в Таиланде, Кении, европейских странах и США.