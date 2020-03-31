Главврач института Склифосовского: Рост числа заражений коронавирусом в РФ можно объяснить наращиванием тестирования

Рост числа заражений коронавирусом в России можно объяснить наращиванием тестирования в стране. Так считает главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Петриков уверен, что, даже в случае итальянского сценария, российская медицина готова оказать необходимую помощь. Сейчас, по официальным данным, в России более 2 тысяч 300 заболевших коронавирусом. 17 человек скончались.
2020-03-31T22:00:00+03:00
2020-03-31T23:08:43+03:00
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22:00, 31 марта 2020
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