Главврач института Склифосовского: Рост числа заражений коронавирусом в РФ можно объяснить наращиванием тестирования

Рост числа заражений коронавирусом в России можно объяснить наращиванием тестирования в стране. Так считает главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Петриков уверен, что, даже в случае итальянского сценария, российская медицина готова оказать необходимую помощь. Сейчас, по официальным данным, в России более 2 тысяч 300 заболевших коронавирусом. 17 человек скончались.