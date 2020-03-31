Региональные власти начали готовить пропуска для передвижения по городам из-за пандемии коронавируса

Специальные документы уже планируют ввести в Уфе. Как пишет интернет-издание РБК, мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин сообщил о готовности эскизов номерных пластиковых пропусков. Чтобы получить карточку, как отмечается, человеку нужно будет предоставить справку с работы, выданную на основании внутреннего документа.

В свою очередь, в Краснодарском крае – первом из регионов, объявивших карантин по коронавирусу – у всех водителей, пишет издание, должно быть «социальное разрешение». Правда, регламента по его получению пока что нет. Транзитный транспорт там намерены обязать передвигаться по края, минуя все населенные пункты. А в Ульяновской и Самарской областях специальные справки планируют выдавать работникам, список которых властям предоставят организации.

В Москве же, по данным газеты «Коммерсантъ», хотят ввести систему одноразовых QR-кодов. Как утверждают источники издания, ссылающиеся на служебные презентации столичной мэрии, жителей столицы могут обязать получать такие коды на случай каждого выхода на улицу – будь то походы в магазин, выброс мусора или выезд на дачу. Если кодов нет, полицейским будет предписано доставлять граждан домой, добавляют собеседники издания.

В столичной мэрии ранее сообщали, что для передвижения по Москве появятся специальные пропуска, однако они понадобятся только после издания соответствующего распоряжения. Как именно будут выглядеть документы, официально пока что не говорилось.