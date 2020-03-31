«Голос» заявил о незаконности использования ЦИК бюджетных средств для агитации в пользу голосования по Конституции

Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о незаконности использования Центральной избирательной комиссией бюджетных средств для агитации в пользу голосования по поправкам в Конституцию. В частности, речь идет о серии видеороликов, которые транслируются по центральному телевидению с участием звезд, которые открыто призывают принять участие в голосовании и поддержать поправки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета движения «Голос» Андрей Бузин.

«Центральная избирательная комиссия использует общественные средства, предоставленные ей как государственному органу, для того, чтобы поддерживать одну из сторон в вопросе голосования. Есть разные точки зрения: голосовать за, голосовать против поправок или вообще бойкотировать. Массовые призывы поступать так или иначе называются агитацией. Бюджетные средства они могут использовать только на информирование», — сказал он.

А.Бузин подчеркнул, что понятия «информирование» и «агитация» четко разграничены законодательством.

«Поскольку у нас есть в законе о выборах разделение этих понятий, информирования и агитации, постольку, с нашей точки зрения, это точно подпадает именно под понятие агитации. Избирательным комиссиям и вообще органам государственной власти агитация запрещается и российским законодательством, и международными избирательными стандартами. Эти принципы публичных голосований нарушаются», — заключил он.

Эксперт также добавил, что ситуация осложняется тем, что правомерность размещение в СМИ роликов с призывами участвовать в голосовании устанавливает сам ЦИК.