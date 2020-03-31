Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня

Аналитики связывают это с рекордными остатками в подземных хранилищах после мягкой зимы и ростом поставок сжиженного природного газа. Сейчас цены на газ в Европе опустились ниже 80 долларов за тысячу кубометров, — передает агентство Интерфакс. Средние цены на год опустились до 100 долларов за тысячу кубометров. В России на этот год была предусмотрена цена экспортных поставок в районе двухсот долларов.
2020-03-31T21:30:00+03:00
2020-03-31T21:33:13+03:00
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21:30, 31 марта 2020
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