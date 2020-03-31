Общественная наблюдательная комиссия Москвы просит освободить из СИЗО тех, кто не представляет опасности для общества

Их можно перевести под домашний арест, — говорится в письме главы комиссии Георгия Волкова. Такой шаг, уверен он, позволит сдержать распространение коронавируса, защитить от него тех, кто находится в местах принудительного содержания, сотрудников уголовной исполнительной системы и правоохранительных органов. Волков также призывает суды отложить исполнение решений об административных арестах или заменить их альтернативным наказанием. В ОНК также считают, что карантин, который был объявлен в московских СИЗО, нарушает права арестованных, поскольку к ним не пускают адвокатов и общественников.
2020-03-31T21:30:00+03:00
2020-03-31T21:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 31 марта 2020
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