Общественная наблюдательная комиссия Москвы просит освободить из СИЗО тех, кто не представляет опасности для общества

Их можно перевести под домашний арест, — говорится в письме главы комиссии Георгия Волкова. Такой шаг, уверен он, позволит сдержать распространение коронавируса, защитить от него тех, кто находится в местах принудительного содержания, сотрудников уголовной исполнительной системы и правоохранительных органов. Волков также призывает суды отложить исполнение решений об административных арестах или заменить их альтернативным наказанием. В ОНК также считают, что карантин, который был объявлен в московских СИЗО, нарушает права арестованных, поскольку к ним не пускают адвокатов и общественников.