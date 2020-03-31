В Великобритании за сутки скончалось вдвое больше инфицированных коронавирусом, чем накануне

Это почти 400 человек. Общая цифра умерших превысила 1800. Общее число подтвержденных случаев заражения выросло более чем на 3 тысячи и превысило 25 тысяч. Ранее показатель смертельных исходов снижался двое суток подряд. Агентство ТАСС обращает внимание, что вместе с этим с сегодняшнего дня в Соединенном Королевстве изменили методику с учетом смертей, связанных с коронавирусом.