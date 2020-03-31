В Великобритании за сутки скончалось вдвое больше инфицированных коронавирусом, чем накануне

Это почти 400 человек. Общая цифра умерших превысила 1800. Общее число подтвержденных случаев заражения выросло более чем на 3 тысячи и превысило 25 тысяч. Ранее показатель смертельных исходов снижался двое суток подряд. Агентство ТАСС обращает внимание, что вместе с этим с сегодняшнего дня в Соединенном Королевстве изменили методику с учетом смертей, связанных с коронавирусом.
2020-03-31T21:30:00+03:00
2020-03-31T21:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 31 марта 2020
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