Российские компании пока не получили разрешений на поставку нефти Белоруссии

Ранее они подали заявки на поставку в апреле около 1 миллиона тонн сырья. Как сказали в компании Транснефть, вместе с этим ни один из отправителей не предоставил документы для оформления маршрутных поручений. В этом месяце Белоруссии было поставлено чуть более 250 тысяч тонн нефти. Ранее поставки приостановили в начале года из-за того, что Москва и Минск не могли договориться об их условиях. Согласовать новые поставки удалось лишь к концу марта.