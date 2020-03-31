Российские компании пока не получили разрешений на поставку нефти Белоруссии

Ранее они подали заявки на поставку в апреле около 1 миллиона тонн сырья. Как сказали в компании Транснефть, вместе с этим ни один из отправителей не предоставил документы для оформления маршрутных поручений. В этом месяце Белоруссии было поставлено чуть более 250 тысяч тонн нефти. Ранее поставки приостановили в начале года из-за того, что Москва и Минск не могли договориться об их условиях. Согласовать новые поставки удалось лишь к концу марта.
2020-03-31T21:03:00+03:00
2020-03-31T21:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 31 марта 2020
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