Госдума отложила до следующего года требования о предустановке на смартфоны российского программного обеспечения

Госдума отложила до следующего года требования о предустановке на смартфоны и планшеты российского программного обеспечения. Изначально закон должен был вступить в силу с 1 июля. Поправку об отсрочке нижняя палата приняла сегодня при рассмотрении законопроекта, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации, — передает агентство ТАСС. Предполагалось, что с июля будут действовать требования о предустановке браузеров, карт и навигационных сервисов.