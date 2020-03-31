Госдума отложила до следующего года требования о предустановке на смартфоны российского программного обеспечения

Госдума отложила до следующего года требования о предустановке на смартфоны и планшеты российского программного обеспечения. Изначально закон должен был вступить в силу с 1 июля. Поправку об отсрочке нижняя палата приняла сегодня при рассмотрении законопроекта, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации, — передает агентство ТАСС. Предполагалось, что с июля будут действовать требования о предустановке браузеров, карт и навигационных сервисов.
2020-03-31T21:00:00+03:00
2020-03-31T21:06:24+03:00
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21:00, 31 марта 2020
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