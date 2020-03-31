«Открытые медиа»: Сотрудники московского метрополитена жалуются на отсутствие средств защиты

Сотрудники московского метрополитена жалуются на отсутствие средств защиты, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Представители профсоюза работников столичной подземки сказали, что локомотивным бригадам не хватает медицинских масок и других средств защиты. При этом люди находятся в области повышенного риска, так как метро – это закрытое пространство, где поддерживается стабильный температурный режим. И это является отличной средой для распространения любого вируса, — сказал глава профсоюза Николай Гостьев. В пресс-службе метрополитена на претензии представителей профсоюза пока не ответили.