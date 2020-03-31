РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам

Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам. О подготовке специальных документов сообщают из Уфы, Краснодарского края и регионов Поволжья, — пишет издание РБК. В частности, в столице Башкирии для получения пропуска требуют справку с работы. В Москве, как пишет газета «Коммерсантъ», планируют ввести систему одноразовых кодов. Горожанам потребуется отправлять заявку на каждый случай, когда необходимо выходить из дома. Подлинность такой презентации газете «Коммерсантъ» подтвердили сразу два источника в мэрии. Собеседники издания уточнили, что это еще не окончательный вариант.
2020-03-31T21:00:00+03:00
2020-03-31T21:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 31 марта 2020
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