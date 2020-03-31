Интернет-сервис Яндекс.Такси отозвал ходатайство о покупке компании «Везет»

Вместо этого агрегатор собирается сосредоточиться на поддержке водителей и таксопарков, которые являются его партнерами, — сказал изданию РБК источник, близкий к руководству сервиса. Яндекс.Такси договорился о покупке активов другого сервиса такси «Везет» еще летом прошлого года. Взамен акционеры должны были получить более 3,5% акций крупнейшего агрегатора и до 71 с половиной миллиона долларов. Из-за коронавируса в последние дни число поездок на такси в Москве сократилось почти вдвое, — сообщали ранее в столичном департаменте транспорта.