Штаб Западного военного округа: Весенний призыв в Петербурге не приостанавливали

Весенний призыв в Петербурге не приостанавливали, — утверждают в штабе Западного военного округа. По словам замначальника по организационно-мобилизационной работе, полковника Юрия Брезгина, скорректирована отправка новобранцев в войска с учетом введенных ограничений. Ранее военный комиссар города Сергей Качковский сказал, что ряд призывных мероприятий были приостановлены до особых указаний. В свою очередь, газета «Красная звезда» написала, что из-за ситуации с коронавирусом призывников в войска планируют отправлять не раньше 20 мая.
2020-03-31T20:30:00+03:00
2020-03-31T20:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 31 марта 2020
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