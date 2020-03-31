Подлинность документов об электронных пропусках для москвичей подтвердили сразу два источника «Коммерсанта» в мэрии

Подлинность документов об электронных пропусках для москвичей подтвердили сразу два источника газеты «Коммерсантъ» в мэрии. Собеседники издания уточнили, что текст презентации о так называемых QR-кодах для каждого выхода из дома может быть еще не окончательной версией. Согласно материалам, которые оказались в распоряжении журналистов, жителям столицы потребуется оставлять заявку для каждого выхода из квартиры, даже если просто надо вынести мусор. Взамен они будут получать одноразовый QR-код. Без него полицейский патруль должен доставить горожанина домой. Для контроля за передвижением людей будут задействованы уличные и подъездные камеры. При этом штрафы с их использованием могут выписывать автоматически. Как отмечает интернет издание The Bell, технически пока неясно ни скорость выдачи таких кодов, ни порядок регистрации. Неясно также, что делать людям, у которых нет доступа к смартфону или принтеру для распечатки такого кода.