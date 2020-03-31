СК начал проверку в отношении протоиерея Дмитрия Смирнова

Следственный комитет начал проверку в отношении протоиерея Дмитрия Смирнова, — передает агентство Интерфакс. Речь идет о высказываниях священника в адрес женщин, которые живут в гражданском браке. Смирнов называл их, цитата, «бесплатными проститутками». По словам источника агентства, проверку проводит управление СК по Юго-Западному административному округу Москвы по статье о возбуждении ненависти или вражды.