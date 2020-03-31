В России заработает система дистанционной регистрации рождения и смерти

Разработку соответствующей процедуры завершает министерство юстиции. Уже внесены в правительство соответствующие законопроекты, — сказали в Минюсте агентству Интерфакс. Система регистрации рождения ребенка планируют запустить в пилотном режиме в ближайшее время.
2020-03-31T20:00:00+03:00
2020-03-31T20:06:13+03:00
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20:00, 31 марта 2020
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