В России заработает система дистанционной регистрации рождения и смерти

Разработку соответствующей процедуры завершает министерство юстиции. Уже внесены в правительство соответствующие законопроекты, — сказали в Минюсте агентству Интерфакс. Система регистрации рождения ребенка планируют запустить в пилотном режиме в ближайшее время.