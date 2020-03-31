Сроки подачи документов в российские вузы на бюджетные места продлевают до 10 августа

Первая волна зачисления ожидается 19 августа, а вторая 24, — объявил сегодня министр науки высшего образования Валерий Фальков. В его ведомстве рассчитывают, что занятия начнутся уже 1 сентября. Вузы должны начать прием документов не позднее 20 июня, но в этом году из-за коронавируса были сдвинуты сроки начала ЕГЭ, поэтому решено продлить сроки приема документов, — пояснил Фальков.
2020-03-31T20:00:00+03:00
2020-03-31T20:05:49+03:00
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20:00, 31 марта 2020
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